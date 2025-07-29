Спасатели Подмосковья призвали жителей к осторожности во время отдыха у водоемов

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали жителей и гостей Подмосковья к осторожности во время отдыха у водоемов. Работники ведомства провели профилактические беседы с отдыхающими.

По словам специалистов, водоемы представляют опасность в любое время года. Отправляясь купаться, следует быть уверенным в своих силах, реакции и выносливости.

Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Также нельзя купаться в незнакомых и необорудованных местах. Кроме того, не рекомендуется заплывать за буйки и сильно удаляться от берега.

Во время отдыха у воды ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра маленьких детей. Рекомендуется научить их плавать, а также разъяснить им правила поведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области этим летом было открыто более 160 пляжей и зон отдыха у водных объектов.