Спасатели Подмосковья рассказали об основных ошибках пловцов во время отдыха на воде

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям и гостям области о правилах безопасного поведения во время отдыха у водоемов, а также рассказали об основных ошибках пловцов.

По словам специалистов, множество трагедий происходит именно в местах, которые не оборудованы для купания. На дне таких водоемов могут находиться битое стекло, мусор, коряги, острые ветки.

Также к серьезным последствиям может привести купание в состоянии опьянения: спиртное снижает контроль над ситуацией и замедляет реакцию. Кроме того, опасно купаться в случае сильной усталости или плохого самочувствия, после длительного пребывания на солнце.

Чтобы отдохнуть на водоеме безопасно, следует запастись водой, нанести солнцезащитный крем, надеть головной убор и очки. Обязательно нужно следить за детьми у воды.

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