Спасатели Подмосковья три раза за сутки освободили автомобили, застрявшие в снегу в Можайске

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» три раза за сутки освободили автомобили, которые застряли в снегу в Можайске. В связи с непогодой в регионе выросло число обращений в Систему-112 о застрявших в снегу машинах.

Первый вызов поступил из поселка Уваровка. Там застрял в снегу на узком проезде грузовой автомобиль. Из-за этого был заблокирован выезд на центральную улицу.

После этого спасатели отправились на дорогу деревнями Фалилеево и Антоново, где вылетел в кювет кроссовер. Еще один вызов поступил из деревни Тимошино. Там застрял малотоннажный грузовик.

В результате всех происшествий никто не пострадал, госпитализация никому не потребовалась.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в этом году отремонтируют более 1,3 тыс. км дорог.