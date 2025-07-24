Спасатели Подмосковья за один день вывели из леса четыре группы заблудившихся грибников

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» за один день вывели из леса четыре группы заблудившихся грибников — всего 10 человек. Инциденты произошли в Сергиевом Посаде, Коломне, Рузе и Дмитрове.

В Сергиевом Посаде в лесу в районе между СНТ «Гусево» и поселком «Сергиев Посад-14» заблудилась супружеская пара. Найти мужчину 1974 года рождения и женщину 1986 года рождения удалось за час.

В Коломне были спасены три женщины, которые отправились за грибами в лес у деревни Мощаницы и заблудились. Их нашли менее чем за час и отвезли домой.

В Рузе в лесу возле деревни Таблово заблудились две женщины в возрасте 55 и 65 лет. Их искали более трех часов. Помощь медиков им не потребовалась.

В Дмитрове заблудилась супружеская пара пенсионеров 1952 года рождения с 7-летним внуком. Семья отправилась за грибами в лес между деревнями Богданово и Чернеево и не смогла найти дорогу домой. Специалисты сначала нашли бабушку с внуком. Оказалось, что дедушка пошел на звуковые сигналы автомобиля за помощью и самостоятельно вышел на дорогу к своей машине. Вскоре семья воссоединилась.

Ранее в ведомстве рассказали, что спасатели нашли пенсионерку с деменцией, которая пропала в Дмитрове.