Спасатели помогли жителю Орехово-Зуево попасть в запертую квартиру, где находился его сын

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли мужчине из Орехово-Зуево попасть в запертую квартиру, в которой находился его малолетний сын. Инцидент произошел в Куровском.

За помощью спасателей обратился местный житель. Он рассказал, что на пару минут вышел на лестничную площадку. В этот момент его двухлетний сын запер дверь изнутри на щеколду.

Прибывшие на место специалисты решили проникнуть в квартиру через окно. С помощью автомобильной лестницы они поднялись на четвертый этаж и залезли через приоткрытое окно. После этого они открыли дверь хозяину. Помощь врачей ребенку не потребовалась.

