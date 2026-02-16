Спасатели в Чехове освободили из запертого автомобиля 1,5-годовалого ребенка
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
В Чехове спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили из запертого автомобиля 1,5-годовалого ребенка. Инцидент произошел вблизи магазина у одной из АЗС.
Родители оставили ключи в замке зажигания и одновременно вышли из машины. Внезапно двери авто закрылись, и ребенок остался в салоне.
Прибывшие на место спасатели с помощью специального инструмента вскрыли заблокированную дверь и освободили ребенка. Медицинская помощь ему не потребовалась.
