Спасатели в Чехове освободили из запертого автомобиля 1,5-годовалого ребенка

В Чехове спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили из запертого автомобиля 1,5-годовалого ребенка. Инцидент произошел вблизи магазина у одной из АЗС.

Родители оставили ключи в замке зажигания и одновременно вышли из машины. Внезапно двери авто закрылись, и ребенок остался в салоне.

Прибывшие на место спасатели с помощью специального инструмента вскрыли заблокированную дверь и освободили ребенка. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей обязательно пристегиваться в автомобиле.