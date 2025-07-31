Спасатели в Дмитрове вывели из леса заблудившегося рыбака

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли рыбака, который заблудился в лесу. Инцидент произошел недалеко от деревни Андрейково в Дмитровском округе.

За помощью спасателей обратился мужчина 1977 года рождения. Он рассказал, что отправился ловить рыбу на Яхрому. Мужчина пошел через лес, но свернул не в том месте и заблудился.

Специалисты оперативно прибыли в район поиска и по телефону определили его местонахождение. После этого они принялись прочесывать лес, подавая звуковые сигналы. Мужчина был найден через полтора часа. Он успел развести костер и готовился к ночлегу. Помощь медиков ему не понадобилась.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что камеры с нейросетями помогают фиксировать лесные пожары.