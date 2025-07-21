Спасатели в Дубне освободили котенка, который застрял под капотом автомобиля

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили котенка, который застрял под капотом автомобиля. Инцидент произошел в Дубне, отметили в пресс-службе ведомства.

Спасателей вызвали владельцы машины. По их словам, они собирались выехать по делам, но услышали мяуканье, доносившееся из-под капота. Самостоятельно освободить котенка жители не смогли и обратились за помощью специалистов.

Прибывшие на место сотрудники внимательно осмотрели транспортное средство и, убедившись в том, что котенок действительно застрял в моторном отсеке, приступили к спасательной операции. Используя специальный инструмент, они аккуратно вытащили животное и отпустили его. Котенок сразу же убежал.

Ранее в ведомстве рассказали о спасении собаки, которая провалилась в канализационный колодец.