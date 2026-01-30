Спасатели в Егорьевске и Одинцове помогли двум женщинам, которые не могли выбраться из заваленных снегом домов

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли двум пожилым женщинам, которые не могли выбраться из заваленных снегом домов. Случаи произошли в Егорьевске и Одинцове.

Так, за помощью спасателей обратилась женщина в возрасте 60 лет. Жительница рассказала, что не может выйти из дома, так как входную дверь завалило снегом. Прибывшие на место спасатели расчистили путь лопатами и освободили женщину.

Также спасателей вызвала женщина, у которой над входной дверью обрушился снежный навес. Спасатели и волонтеры «Молодой Гвардии» оперативно расчистили завалы и убрали обломки рухнувшей крыши. После этого они разобрали оставшуюся часть кровли, чтобы избежать повторного обрушения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что после первого в этом году снегопада в регионе убрали рекордное количество снега.