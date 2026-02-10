Спасатели в Люберцах помогли женщине попасть в запертую комнату с ребенком

В Люберцах специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли жительнице попасть в комнату, где заперлась ее маленькая дочь — девочка в возрасте восьми лет.

Так, в службу «112» позвонила женщина, которая попросила помочь вскрыть межкомнатную дверь. Оказалось, что в комнате заперся ее ребенок. Открыть дверь самостоятельно жительнице не удалось из-за неисправности замка и ручки.

Прибывшие на место спасатели воспользовались слесарным инструментом и оперативно вскрыли дверь. Девочка была в порядке, и медицинская помощь ей не понадобилась.

