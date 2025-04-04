Спасатели в Серебряных Прудах помогли соцработнику попасть к пенсионерке, которая не могла ходить

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли социальному работнику попасть в квартиру к пожилой женщине, которая не могла передвигаться. Инцидент произошел в Серебряных Прудах.

Жительница поселка Успенский в возрасте 85 лет упала дома и не смогла подняться. Женщина вызвала сотрудницу социальной службы, однако та не смогла попасть в квартиру для оказания помощи. В результате на место были вызваны спасатели.

Прибывшие на место спасатели решили проникнуть в квартиру через балкон, так как жилое помещение находилось на втором этаже дома. Специалисты поднялись по трехколенной лестнице, вскрыли дверь балкона, вошли внутрь и открыли входную дверь.

Пенсионерка была в сознании и сидела на полу. Женщине оказали первую помощь и перенесли ее на кровать. Госпитализация жительнице не потребовалась.

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