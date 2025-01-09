Спасатели в Серпухове и Серебряных Прудах напомнили жителям о правилах пожарной безопасности в быту
Подмосковные спасатели рассказали жителям, что делать в случае пожара
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» провели в Серпухове и Серебряных Прудах профилактические мероприятия, в рамках которых рассказали о правилах пожарной безопасности в быту.
Жителям напомнили, что чаще всего бытовые пожары происходят из-за неисправной электропроводки, использования самодельных нагревательных приборов, перегрузки электросети и неосторожного обращения с огнем.
Спасатели посоветовали жителям хранить спички и горючие жидкости в недоступных для детей местах и установить дома пожарные извещатели. Помимо этого, жителям раздали тематические брошюры.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей и спасателей региона за их труд.