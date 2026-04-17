В Талдомском округе создают противопожарные минерализованные полосы для защиты сел и деревень

В Талдомском городском округе активно готовятся к предстоящему пожароопасному сезону. Сотрудники Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес» приступили к созданию противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов — эта мера призвана повысить безопасность жителей и снизить риск распространения огня в случае возникновения лесных или торфяных пожаров.

Как рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области, минерализованные полосы выполняют роль надежного барьера: они препятствуют переходу пламени с природных территорий на жилые зоны. Технология опашки позволяет создать участки, лишенные горючих материалов, — такие зоны эффективно останавливают распространение низовых пожаров и дают спасательным службам дополнительное время для локализации возгорания.

Согласно плану работ, мероприятия по созданию минерализованных полос охватят 11 сел и деревень округа. Общая протяженность противопожарных барьеров составит 13 км. При этом основной объем запланированных мероприятий намечен на осенний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о закупке спецтехники для лесничеств.