В Балашихе открыли новую клинику с особыми условиями для участников СВО

В Железнодорожном городского округа Балашиха открыли новый медицинский центр с особыми условиями для участников спецоперации и их семей. Об этом сообщили в Московской областной думе.

«Вместе с администрацией принято решение помогать нашим героям, участникам СВО и их родным. Медицинские услуги им будут оказывать со скидкой 50%. Существенная составляющая для бюджета каждой семьи. Также все жители раз в месяц могут получать по шести ключевым направлениям бесплатные консультации», — рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Новую клинику смогут посещать более 4 тыс. жителей в месяц. Здесь обустроены три блока: детское и взрослое отделения, а также стоматология. В учреждении установили современное оборудование, создали дневной стационар. Сейчас в центре работают свыше 25 специалистов. До конца года штат планируется увеличить.

