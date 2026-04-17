В подмосковном Ступине снесут аварийный жилой дом

В подмосковном Ступино ликвидируют аварийный жилой дом № 30/24, расположенный на улице Чайковского, его площадь составляет около 400 кв. м. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

В деревянном здании барачного типа два этажа, его построили в 1940 году. Со временем в нем произошел износ строительных конструкций, поэтому его признали аварийным. После этого в 2025 году в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были расселены жители 12 квартир.

Специалисты ведут демонтаж аварийного здания, работы завершат до конца апреля 2026 года.

