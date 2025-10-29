В Павловском Посаде спасли котенка, который застрял в декоративной обшивке дома

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» в Павловском Посаде спасли котенка, который застрял в декоративной обшивке многоквартирного дома. Спасателей вызвали местные жители.

По словам жильцов, они услышали из-под обшивки здания жалобное мяуканье. Прибывшие на место спасатели сначала попробовали выманить животное с помощью корма, но им это не удалось.

Тогда специалисты воспользовались слесарным оборудованием и разобрали декоративные панели дома. После этого испуганного котенка вытащили наружу. Зверька осмотрели и пришли к выводу, что он не пострадал. Животное приютили жители, вызвавшие спасателей.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Волоколамске был спасен котенок, провалившийся в вентиляционную шахту жилого дома.