Более 700 ветеранов Москвы и Подмосковья получили выплаты ко Дню Победы

В Москве и Подмосковье праздничные выплаты ко Дню Победы получили 768 ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Социального фонда России.

Так, ветеранам Великой Отечественной войны в беззаявительном порядке направили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей. Самым старшим получателем стал 111-летний житель. Самому младшему — 84 года.

«Единовременная выплата ко Дню Победы — это один из знаков внимания и благодарности тем, кто героически сражался на фронте и в тылу. С 2019 года по указу президента выплату ежегодно получают особые категории ветеранов. На сегодняшний день ее перечислили всем ветеранам одновременно с пенсией за апрель — через банк и почту», – отметил заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с днем рождения ветерана из Видного.