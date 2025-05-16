Спасатели в Волоколамске сняли с дерева кота, который провел там почти сутки

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в Волоколамске спасли кота, который забрался на дерево и не смог с него слезть. В результате животное провело на дереве почти сутки.

Спасателей вызвали на место неравнодушные жильцы дома, расположенного на улице Юности. Люди пытались снять кота самостоятельно, но им не удалось: от страха животное поднималось все выше.

Прибывшие на место специалисты оценили ситуацию и решили вызвать пожарную автолестницу. С ее помощью они быстро поднялись на высоту 15 м, где находился пушистый пленник, и аккуратно спустили его вниз.

Фото: [ ГКУ МО "Мособлпожспас" ]

Оказавшись на земле, животное сразу же убежало. Помощь ветеринаров ему не потребовалась.

Ранее в ведомстве рассказали о случае спасения кота, который застрял под полом жилого дома в Орехово-Зуево.