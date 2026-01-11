Спектакль «Царь Холод, или Волшебный гребень» представили на Рождественской елке в Павловском Посаде

Рождественская елка главы округа прошла в Павловском Посаде. Мероприятие состоялось в Доме культуры «Павлово-Покровский», сообщили в администрации муниципалитета.

В 2025 году в Подмосковье капитально ремонтировали 17 домов культуры, сообщили до этого в Московской областной думе.

В рамках праздника в Павловском Посаде Московский Новый драматический театр представил спектакль «Царь Холод, или Волшебный гребень». Также дети поучаствовали в играх и конкурсах от Деда Мороза и Снегурочки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей региона на массовые мероприятия, которые проходят зимой в области.