Специалист Коломенской больницы Олеся Моркунцова стала призером всероссийского конкурса врачей
Врач из Подмосковья вошла в число призеров всероссийского конкурса медиков
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Врач общей практики Коломенской больницы Олеся Моркунцова стала призером всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Так, специалист заняла третье место в номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)».
«Для нас особенно важно, что профессиональные достижения наших специалистов получают высокую оценку на федеральном уровне», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Олеся Моркунцова окончила Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова в 2012 году и работает в Озерской поликлинике. В 2023 году она стала лауреатом премии «Подмосковный врач».
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев присвоил почетные звания отличившимся педиатрам региона.