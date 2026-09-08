Специалист Коломенской больницы Олеся Моркунцова стала призером всероссийского конкурса врачей

Врач из Подмосковья вошла в число призеров всероссийского конкурса медиков

Официально

Фото: [Министерство здравоохранения МО]

Врач общей практики Коломенской больницы Олеся Моркунцова стала призером всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, специалист заняла третье место в номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)».

«Для нас особенно важно, что профессиональные достижения наших специалистов получают высокую оценку на федеральном уровне», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Олеся Моркунцова окончила Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова в 2012 году и работает в Озерской поликлинике. В 2023 году она стала лауреатом премии «Подмосковный врач».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев присвоил почетные звания отличившимся педиатрам региона.

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