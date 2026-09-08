На дне Бермудского треугольника обнаружили следы затонувшего города

Бермудский треугольник вновь подкинул загадку — на этот раз на картах морского дна у побережья Кубы и Гаити исследователи заметили странные геометрические узоры, которые могут быть остатками затонувшего города. Об этом сообщает Daily Mail.

Британский уфолог Скотт Уоринг в интервью Daily Mail сообщил, что в ходе проекта Seabed 2030, который занимается созданием подробной карты мирового океана, был обнаружен необычный участок дна Атлантики. На одном из фрагментов карты видны пересекающиеся линии и правильные геометрические формы, которые на первый взгляд напоминают руины древних сооружений. Размер обнаруженной области — примерно 11 на 5 километров, и она выглядит слишком ровной и структурированной, чтобы быть природным образованием.

Уоринг предположил, что это могут быть следы затонувшего города, существовавшего задолго до нашей эры. Однако официальные научные круги пока не подтверждают эту версию. Исследователи указывают, что такие узоры могут возникать из-за особенностей сбора данных.



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