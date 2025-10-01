Специалист УТНКР Подмосковья получил грамоту президента России
Заслуги специалиста УТНКР Подмосковья отметили грамотой президента РФ
Фото: [Министерство ЖКХ Московской области]
Специалист УТНКР Подмосковья Израиль Мовсесян получил грамоту президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Мовсесян занимает должность начальника отдела технического обследования УТНКР региона. Награду он получил за значительный вклад в работу на одном из важнейших режимных объектов.
Грамоту за заслуги в укреплении обороноспособности страны и добросовестную работу подмосковному специалисту вручил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
