Специалист УТНКР Подмосковья получил грамоту президента России

Специалист УТНКР Подмосковья Израиль Мовсесян получил грамоту президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мовсесян занимает должность начальника отдела технического обследования УТНКР региона. Награду он получил за значительный вклад в работу на одном из важнейших режимных объектов.

Грамоту за заслуги в укреплении обороноспособности страны и добросовестную работу подмосковному специалисту вручил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ознакомился с работой Единого центра управления ЖКХ региона.