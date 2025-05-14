Специалисты БТИ Подмосковья с начала года провели более 110 встреч с представителями СНТ

Специалисты БТИ Подмосковья с начала текущего года провели более 110 выездных встреч с представителями СНТ. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Встречи были организованы на территориях 67 СНТ в 40 округах региона. В общей сложности в них приняли участие более 3,5 тыс. человек.

В рамках встреч обсуждали упрощенную регистрацию домов в рамках «дачной амнистии», процедуру признания садового дома жилым, оформление земель общего пользования и другие актуальные вопросы. Также на встречах жители могли заключить договоры на услуги БТИ.

Специалисты выезжали в округа не только в рабочие, но и в праздничные и выходные дни. Так, за майские праздники прошло более 30 встреч, в которых приняли участие свыше 600 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году планируется подключить к газу 70 СНТ региона.