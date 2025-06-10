Специалисты БТИ Подмосковья за месяц провели около 60 встреч с дачниками и владельцами гаражей

Специалисты БТИ Подмосковья по итогам прошлого месяца провели около 60 встреч с дачниками и владельцами гаражей. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Это не разовая акция, а наша постоянная практика. Почти ежедневно наши сотрудники выезжают к гражданам, чтобы на месте ответить на самые актуальные вопросы», — отметила гендиректор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева.

В общей сложности в мае прошло 58 встреч. Из них 49 провели в СНТ, девять — в гаражных кооперативах. Жителям помогли разобраться в вопросах постановки объектов на кадастровый учет и оформления прав на них. Особый интерес у жителей вызвала возможность зарегистрировать права на постройки в упрощенном порядке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе будет ликвидировано 3,6 тыс. ларьков и киосков, работающих с нарушениями.