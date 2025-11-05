Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли мужчине, застрявшему в скамейке в Чехове

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли мужчине, который застрял в одной из скамеек на улицах Чехова. Инцидент произошел на городской остановке.

Спасателей вызвали на место очевидцы. Оказалось, что мужчина в возрасте 39 лет просунул руку между деревянными элементами скамейки и не смог освободиться.

Прибывшие на место специалисты воспользовались гидравлическим аварийно-спасательным инструментом и аккуратно разжали доски. В результате конечность мужчины была освобождена. Госпитализация ему не потребовалась.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как в Люберцах ведется строительство новой поликлиники.