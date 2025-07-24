Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли лисенка, застрявшего в погребе в Серебряных Прудах

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли лисенка, который попал в открытый погреб и провел в нем неделю. Инцидент произошел в Серебряных Прудах.

За помощью спасателей обратился житель деревни Крутовец. Он рассказал, что приехал на участок после недельного отсутствия и обнаружил в погребе испуганного лисенка. Животное жалобно скулило и не проявляло агрессии.

Прибывшие на место спасатели аккуратно накинули на лисенка самодельную петлю и осторожно подняли его на поверхность. Животное вело себя спокойно. Освободившись из плена, зверек сразу убежал в лес.

Ранее специалисты ведомства в том же округе спасли черную овцу, которая упала в заброшенный погреб.