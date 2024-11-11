Специалисты Госветслужбы Подмосковья проверили качество свинины, представленной на рынках и ярмарках

В октябре 2024 года специалисты государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели более 10,4 тысячи исследований свинины, которую продавали на рынках и ярмарках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В общей сложности они взяли 7,3 тысячи проб на физико-химические и дозиметрические показатели, по их результатам с реализации было снято около 12 килограммов продукции. Жителям региона напомнили, что покупать мясо стоит только в местах санкционированной торговли, потому что в продукции могут присутствовать возбудители паразитарных и инфекционных заболеваний, в том числе особо опасных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.