Специалисты «Мособлэнерго» за полгода выполнили более 7,8 тыс. техприсоединений к электросетям

Специалисты АО «Мособлэнерго» за первые шесть месяцев текущего года выполнили более 7,8 тыс. техприсоединений к электросетям компании. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Совокупная мощность проведенных техприсоединений составила 219 МВт. Таким образом, в среднем за день к сетям компании подключали 43 новых объекта.

С января в компании обработали более 6,3 тыс. заявок на подключение к сетям на общую мощность 340 МВт. Их большая часть поступила через «Портал потребителя». Средний срок техприсоединения для представителей МСП составил 63 дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы ресурсоснабжающих организаций области в соответствии с новым стандартом.