Специалисты «Мособлгаза» начали техобслуживание более 70 «Вечных огней»

Специалисты АО «Мособлгаз» в преддверии 9 Мая начали проводить техобслуживание «Вечных огней». Работы проведут более чем на 70 объектах, рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Первым привели в порядок объект на мемориале «Вечный огонь» на Аллее Славы в Кашире. На объекте демонтировали звезду, очистили горелку, проверили состояние арматуры и провели другие необходимые работы.

Также в рамках техобслуживания проверяют трассы газопроводов, очищают элементы газового устройства и регулируют высоту пламени горелки. Кроме того, проводится благоустройство территорий. Все указанные работы завершат до 25 апреля.

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