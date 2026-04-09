Специалисты Мособлводоканала провели более 260 работ на объектах водоотведения. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ведомстве отметили, что чаще всего засоры канализации возникают по причине неправильной эксплуатации — когда в систему попадает бытовой мусор.

«Наибольшую опасность представляют тряпичные изделия, влажные салфетки, средства личной гигиены и строительный мусор. Эти материалы не поддаются биологическому разложению, накапливаются в трубопроводах и формируют плотные пробки, для устранения которых требуется привлечение специализированной техники», - рассказали в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в течение этого года.