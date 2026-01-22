Специалисты Мособлводоканала проводят плановые работы по очистке колодцев и гидрантов от снега

В Подмосковье активно очищают от снега гидранты и колодцы. Работы проводятся специалистами Мособлводоканала, передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Например, 22 января работники очистили от снега и наледи более 10 люков в поселке Туголесский Бор Шатуры.

Своевременная расчистка объектов позволяет обеспечить быстрый доступ к системам водоснабжения и канализации, а также свободный проход к пожарным гидрантам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе.