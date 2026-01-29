Специалисты Мособлводоканала в 2025 году провели более 9,6 тыс. консультаций для жителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Номер телефона предприятия: 8 (800) 222-02-05. Обращения жителей по вопросам водоснабжения и работоспособности коммунальных сетей принимаются в круглосуточном режиме.

Если это необходимо, то организуют выезд специалистов на место. В таком случае запрос находится на контроле до полного решения проблемы.

Также в Павловском Посаде, Электростали, Богородском округе, Лосино-Петровском, Орехово-Зуево и Шатуре работает единый бесплатный телефон для сообщений населения и консультаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе модернизируют более 400 объектов теплоснабжения.