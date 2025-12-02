Специалисты Мособлводоканала в ноябре устранили более 1 тыс. засоров в канализационных сетях. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В целом за месяц работники предприятия провели свыше 2,8 тыс. различных мероприятий по поддержанию бесперебойной работы коммунальной сети.

В том числе специалисты провели около 850 плановых работ; более 190 ремонтов на трубопроводах ХВС; 110 мероприятий на канализационных насосных станциях и ВЗУ.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил глава министерства Кирилл Григорьев.

