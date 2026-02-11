Специалисты Мособлводоканала за месяц провели более 20 работ по промывке водопроводных сетей

Специалисты Мособлводоканала за месяц провели 21 мероприятие по промывке сетей холодного водоснабжения. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ведомстве подчеркнули важность таких работ и пояснили, что за длительное время эксплуатации на стенках трубопроводов накапливаются отложения, что приводит к снижению пропускной способности сетей.

Специалисты выявляют участки с максимальным скоплением загрязнений и промывают трубы гидравлическим способом. После очистки проводится контроль путем отбора проб воды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов теплоснабжения.