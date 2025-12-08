Специалисты Мособлводоканала за неделю ликвидировали 260 засоров в канализационных сетях

Специалисты Мособлводоканала за одну неделю устранили 260 засоров в канализационных сетях. Об этом говорится в сообщении Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В общей сложности за указанный период предприятия провели 633 мероприятия, в том числе 60 ремонтных работ на трубах холодного водоснабжения и 20 мероприятий на канализационных насосных станциях и водозаборных узлах.

Больше всего мероприятий провели специалисты Куровских очистных сооружения, Шатурского и Орехово-Зуевского водоканалов — 191, 143 и 119 мероприятий соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за последние три года регион закупил свыше 1,2 тыс. единиц техники для коммунальных служб.