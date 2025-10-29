Специалисты Мособлводоканала за неделю ликвидировали около 300 засоров на канализационных сетях
Около 300 засоров канализации ликвидировал Мособлводоканал за неделю
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
Специалисты Мособлводоканала за неделю ликвидировали 299 засоров на канализационных сетях. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В большинстве случаев работникам требовалась специализированная техника и гидравлическое оборудование для устранения засоров путем интенсивной промывки труб мощным напором воды.
Чаще всего причиной образования засоров становились нарушения использования канализации жителями. Гражданам напомнили, что нельзя смывать в унитаз бытовой мусор. Также рекомендуется использовать сетки-фильтры в раковинах и регулярно проверять состояние сливных отверстий.
