Специалисты Мособлводоканала за неделю ликвидировали около 300 засоров на канализационных сетях

Специалисты Мособлводоканала за неделю ликвидировали 299 засоров на канализационных сетях. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В большинстве случаев работникам требовалась специализированная техника и гидравлическое оборудование для устранения засоров путем интенсивной промывки труб мощным напором воды.

Чаще всего причиной образования засоров становились нарушения использования канализации жителями. Гражданам напомнили, что нельзя смывать в унитаз бытовой мусор. Также рекомендуется использовать сетки-фильтры в раковинах и регулярно проверять состояние сливных отверстий.

