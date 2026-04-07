Специалисты Мособлводоканала за неделю провели 129 профилактических мероприятий на сетях водоснабжения и водоотведения Подмосковья. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

За указанный период в регионе устранили 268 засоров канализации, восстановили 84 участка трубопроводов ХВС с ремонтом инженерных коммуникаций в колодцах. Также были проведены 129 работ для поддержания и улучшения состояния сетей, завершен комплекс из 74 работ по восстановлению насосов и фильтров.

К примеру, в Орехово-Зуево отремонтировали насос на КНС №3 в деревне Демихово, в Павловском Посаде установили новый насос на ВЗУ в селе Рахманово, а в Электростали отремонтировали задвижки на водопроводе на улице Горького.

По поручению министра ЖКХ Подмосковья Кирилла Григорьева все водоканалы региона были переведены на усиленный режим работы в связи с периодом активного таяния снега.

