Специалисты Мособлводоканала за неделю провели более 635 работ. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Так, за прошедшую неделю специалистами Мособлводоканала было выполнено 635 профилактических и ремонтных работ», — говорится в сообщении министерства.

Специалисты держат на контроле работоспособность всех обслуживаемых объектов, отрабатывают обращения по засорам сетей, чистят насосы на канализационных насосных станциях, проводят замену неисправных элементов, расчищают территории объектов от снега.

За неделю они устранили 232 засора, отремонтировали 34 трубопровода, провели 176 плановых работ и 48 мероприятий на КНС и ВЗУ.

