Специалисты Мособлводоканала за первые пять дней 2026 года провели более 400 работ

Специалисты Мособлводоканала за первые пять дней 2026 года провели 426 мероприятий. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В частности, специалисты устранили 167 засоров в канализационных сетях, провели 159 плановых работ и 56 ремонтных работ на трубопроводах холодного водоснабжения, а также 12 мероприятий на канализационных насосных станциях и ВЗУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе обновления коммунальных объектов в регионе.