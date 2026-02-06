Специалисты Мособлводоканала заменили прокладки на водозаборном узле деревни Новое

В деревне Новое в Орехово-Зуеве специалисты Мособлводоканала провели плановую замену уплотнительных прокладок на скважине водозаборного узла. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Прокладки выполняют функцию герметизации, обеспечивая плотное соединение деталей трубопроводов, насосного оборудования, клапанов и других элементов инженерных сетей.

Со временем такие уплотнители изнашиваются под воздействием влаги, перепадов температур и механических нагрузок. Их неисправность может привести к потере герметичности, снижению эффективности работы насосов, увеличению энергозатрат и даже выходу из строя оборудования.

