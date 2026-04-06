Специалисты НИКИ детства напомнили о мерах безопасности в связи с активностью клещей

Специалисты НИКИ детства напомнили жителям Подмосковья о мерах безопасности в связи с повышением активности клещей. Рекомендации приводит Министерство здравоохранения Московской области.

По словам специалистов, сезон активности клещей длится до октября, достигая пика агрессивности в мае и июне.

Большое значение имеет выбор одежды для прогулки. Следует выбирать для ребенка светлую однотонную одежду без открытых участков. Так, рубашку или куртку нужно заправить в брюки, а штанины — в носки. Обязательно нужно использовать репелленты.

После прогулки необходимо тщательно осмотреть ребенка, уделив особое внимание коленным сгибам, подмышкам, паховой области, шее и волосистой части головы.

Если клещ присосался к коже, важно быстро и аккуратно извлечь его. Для этого нужно воспользоваться специальным изогнутым пинцетом или аптечным выкручивателем. Место укуса обязательно нужно обработать спиртом, йодом или антисептиком. Извлеченного клеща важно доставить в лабораторию в течение 48 часов — в чистом флаконе с плотной крышкой вместе со смоченным водой кусочком ваты или салфетки.

В течение месяца после укуса необходимо внимательно следить за состоянием ребенка. В случае повышения температуры, появления головной боли или красного пятна на месте укуса, следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

