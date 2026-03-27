Специалисты провели ремонт дорожных знаков в Подмосковье

Специалисты Мосавтодора отремонтировали и восстановили поврежденные, выцветшие дорожные знаки на 14 региональных дорогах в 10 округах Подмосковья, работы прошли в рамках мероприятий по содержанию дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, ремонт провели на проспекте Мира и улице Полевой во Фрязине, улице Загорского в Сергиевом Посаде, улице Хлебникова в Егорьевске, улице Мира в Мытищах, улице Пристанционной в Ступине. Кроме того, работы прошли на улице Заводской в Электроуглях, улице Ленина в Климовске и в Балашихе на Разинском шоссе, улицах Октябрьской и Пригородной, улице 11 Саперов в поселке городского типа Нахабино под Красногорском. В Раменском округе знаки восстановили на улице Ким в поселке городского типа Ильинский и улице Станции Бронницы в селе Малышево.

В ведомстве добавили, что специалисты продолжают поддерживать порядок на региональных дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.