Специалисты «Россети Московский регион» усилили контроль за работой энергообъектов в период паводка

Специалисты компании «Россети Московский регион» усилили контроль за работой энергообъектов в связи с паводком. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Так, энергетики предприятия провели тренировки и осмотры энергообъектов в зоне риска, проверили состояние спецтехники. Регулярно проверяется состояние участков ЛЭП и подстанций. Если это необходимо, заблаговременно откачиваются талые и грунтовые воды.

К примеру, одна из отработок навыков прошла в окрестностях наиболее подтопляемого населенного пункта – поселка Белоомут в Луховицах. Специалисты осмотрели труднодоступные участки ЛЭП. Объезд осуществлялся на вездеходе-амфибии «Шерп», снегоболотоходе «Кержак» и моторных лодках.

В Подмосковье в зонах возможного подтопления находятся 630 электросетевых объектов компании. В готовность привели 308 бригад и 146 резервных источников электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к половодью.