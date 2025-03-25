Специалисты центра им. Рошаля прооперировали девушку с разрывом сосудов в головном мозге

Специалисты Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли девушку с разрывом артериовенозной мальформации головного мозга. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила девушка в возрасте 17 лет, которая жаловалась на сильнейшие головные боли. В ходе диагностики у пациентки выявили артериовенозную мальформацию головного мозга в состоянии разрыва. При этой аномалии между артериями и венами вместо капилляров возникают извитые сосуды. При этом сосуды тоньше обычных и могут разорваться.

Девушку экстренно направили на операцию. Врачи сделали небольшой прокол в бедренной артерии пациентки и ввели в него катетер, который подвели к сосудам мозга. После этого специалисты ввели в патологические сосуды специальный клей, чтобы исключить их из кровотока.

Операция прошла успешно. Сейчас девушка чувствует себя хорошо и проходит восстановление в нейрохирургическом отделении. Скоро она будет выписана.

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