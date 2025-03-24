Специалисты Центра материнства и детства Раменской больницы помогли женщине родить в 13-й раз

Специалисты Центра материнства и детства Раменской больницы помогли жительнице родить в 13-й раз. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила женщина в возрасте 41 года. Благодаря профессиональной помощи врачей центра в результате естественных родов появился на свет здоровый мальчик. Его вес составил 3770 г, рост — 51 см. На данный момент и женщину, и ребенка выписали.

В семье пациентки уже растут восемь девочек и четыре мальчика. Четверо детей родились в этом же учреждении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в области уделяют большое внимание работе по привлечению высокопрофессиональных медиков на работу.