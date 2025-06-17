Спортивная суббота пройдет в парках Подольска

Спортивную субботу с мастер-классами и эстафетами проведут в двух парках Подольска в ближайшие выходные. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Всего в регионе в течение лета пройдет около 2 тыс. массовых спортивных мероприятий, сообщил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подольске мероприятия состоятся в парке имени Виктора Талалихина и в Детском парке культуры и отдыха. В программе — утренняя зарядка, мастер-классы по воркауту и скандинавской ходьбе, тренировка по воздушно-силовой атлетике, спортивные эстафеты, творческий мастер-класс.

Кроме того, в парке имени Виктора Талалихина пройдет игровой урок английского языка для детей в возрасте от четырех лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о культурных мероприятиях, которые запланированы в области на лето.