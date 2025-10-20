Спортивное мероприятие «Азбука спорта» в Подмосковье посетили почти 15 тыс. человек
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
Более 13 тыс. человек посетили общеобластное спортивное мероприятие «Азбука спорта», которое прошло в минувшие выходные в 65 подмосковных парках. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».
Для гостей подготовили массовые зарядки «А — акробатика, Б — бег, Г — гимнастика», семейные эстафеты, турниры по парковому волейболу, спортивные мастер-классы и не только. Так, например, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошли кросс-полумарафон «ОдинцовоРан» и семейные эстафеты «Каникулярный забег», в Центральном парке им. В. В. Воровского в Наро-Фоминске — семейные эстафеты «Каникулярный забег», мастер-классы на тему здорового образа жизни и турнир по парковому футболу «Кубок осеннего парка».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.