Спортивный фестиваль организовали в Химках к 70-летию основания космодрома Байконур
Фестиваль к 70-летию основания космодрома Байконур прошел в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках на базе филиала РКТ «МАИ» организовали патриотическое мероприятие, посвященное созданию космодрома Байконур в 1955 году, участникам рассказали об истории космодрома, а также представили показательные выступления спортсменов школы «Надежда». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Мероприятие провели в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Депутат Артур Каримов напомнил, что в ходе ее реализации для жителей проходят мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только.
«Космодром Байконур остается важным объектом для нашей страны и всего мира. На нем запускают ракеты, которые помогают изучать космос и развивать технологии. Байконур — это часть нашего общего будущего в освоении космоса», — сказала депутат Юлия Мамай.
В ходе встречи ветеран боевых действий, майор сухопутных войск в запасе, член общественной палаты Химок Сергей Вересняк также рассказал посетителям об актуальности помощи тыла.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.