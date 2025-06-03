Спортивный фестиваль организовали в Химках к 70-летию основания космодрома Байконур

В Химках на базе филиала РКТ «МАИ» организовали патриотическое мероприятие, посвященное созданию космодрома Байконур в 1955 году, участникам рассказали об истории космодрома, а также представили показательные выступления спортсменов школы «Надежда». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие провели в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Депутат Артур Каримов напомнил, что в ходе ее реализации для жителей проходят мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только.

«Космодром Байконур остается важным объектом для нашей страны и всего мира. На нем запускают ракеты, которые помогают изучать космос и развивать технологии. Байконур — это часть нашего общего будущего в освоении космоса», — сказала депутат Юлия Мамай.

В ходе встречи ветеран боевых действий, майор сухопутных войск в запасе, член общественной палаты Химок Сергей Вересняк также рассказал посетителям об актуальности помощи тыла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.