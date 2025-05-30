В понедельник, 2 июня, в Химках на базе филиала РКТ «МАИ» организуют спортивный фестиваль, посвященный созданию космодрома Байконур в 1955 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Депутат Артур Каримов отметил, что Байконур связан с обеспечением стратегических возможностей России, включая спутниковую связь, навигацию и разведку. По его словам, спутники могут играть важную роль в обеспечении коммуникаций, что является важным для координации действий в рамках специальной военной операции. В рамках мероприятия участникам расскажут об истории и работе космодрома, напомнят о его прямом вкладе в обеспечение безопасности и обороноспособности страны.

Фестиваль проведут в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Депутат Евгений Иноземцев напомнил, что в ходе ее реализации в округе проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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