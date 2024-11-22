Спорткомбинат «Строитель» открылся под Наро-Фоминском после обновления

В поселке Селятино Наро-Фоминского округа открылся обновленный спорткомбинат «Строитель», капитальный ремонт в нем провели в рамках областной госпрограммы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что площадь учреждения составляет 2,5 тысячи квадратных метров. В рамках ремонта строители провели работы по архитектурно-строительной части,заменили инженерные коммуникации и оборудование. Кроме того, на объекте создали новые зоны для занятий спортом и выполнили благоустройство прилегающей территории.

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